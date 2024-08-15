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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası Devlet Hastanesi ve Kirazlı Mahallesi'nde sağlık çalışmalarını inceledi

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası Devlet Hastanesi ve Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Sağlık Evi'ni ziyaret ederek sağlık çalışmalarını yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü, hastane ve sağlık evi yetkilileriyle görüşerek yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası Devlet Hastanesi ve Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Sağlık Evi'ni ziyaret ederek sağlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ilk olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Kamu hastaneleri hizmetleri, sağlık hizmetleri, personel hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri, sağlık hizmetleri başkan yardımcısı ve destek hizmetleri başkan yardımcısının eşlik ettiği ziyarette İl Sağlık Müdürü Eser, hastane başhekimimizden yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayrıca İl Sağlık Müdürü Eser, hizmet başkan ve başkan yardımcıları ile hastane yönetimi planlanan sağlık yatırımları için hastanede gözlemde bulundu.

Kirazlı Sağlık Evi de ziyaret edildi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ardından Kirazlı Mahallesi Sağlık Evi'ni de ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında ilçe sağlık müdürü ve sağlık evi ebesinden bilgiler alan Şenkul, sağlık evi ebesinin talep ve isteklerini dinledi. Hizmet başkan ve başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürünün eşlik ettiği ziyarette Eser, Mahalle Muhtarı Muhtarı İbrahim Sayar ile de görüşerek istişarelerde bulundu. Eser, sağlık evi ebesine yürüttüğü çalışmalarından dolayı kendisine teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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