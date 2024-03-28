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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastaları ziyaret etti

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından tedavi ve bakım süreçleri takip edilen hastalara ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi'nde ikamet eden emekli hekim Dr. Kemal Bayraktar ile eşi emekli eczacı Belkıs Bayraktar'ı ziyaret ederek talep ve isteklerinin dinledi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tedavilerini yapan sağlık ekibinden durumları hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, Bayraktar'a yıllarca hastaların şifasına vesile olması sebebiyle ve görev sürecinde sağlık teşkilatına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olduklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Bayraktar Aydın Yerel Sağlık Güncel Haberler

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