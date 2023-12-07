Aydın İl Müftüsü Karacasu'yu Ziyaret Etti

Aydın İl Müftüsü Güneş, Karacasu İlçe Müftüsü Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçede yapılan çalışmaları inceleyen Güneş, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar ile bir araya gelmek için ziyaretlerde bulunan Aydın İl Müftüsü Güneş, bu kapsamda Karacasu'yu ziyaret etti.

Karacasu İlçe Müftüsü olarak atanan Yunus Erdoğan'a Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakcı ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İl Müftüsü Güneş, Erdoğan'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek ilçede yapacağı çalışmalarda başarılar diledi. Cami ve Kur'an kurslarında incelemelerde bulunan İl Müftüsü Güneş, din görevlilerine, Kur'an kursu öğreticilerine ve öğrencilere başarılar diledi. Kahvehaneleri ve esnafları da ziyaret eden Güneş, vatandaşların öneri ve isteklerini dinledi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "İlçe ziyaretlerinin devam edeceğini ifade ederek, yavrularımız, büyüklerimiz, din görevlilerimiz, esnaflarımız ve halkımızla bir araya gelerek hasbihal etmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN