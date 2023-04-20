Üye Girişi
Haberi Paylaş
Aydın İl Müftüsü Güneş Ramazan Ayı'nın son teravih namazını Koçarlı'da kıldırdı

Aydın İl Müftüsü Güneş Ramazan Ayı'nın son teravih namazını Koçarlı'da kıldırdı

Yerel Haberler

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Ramazan Ayının son teravih namazını tarihi Koçarlı Cihanoğlu Cami'nde kıldırdı.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Ramazan Ayının son teravih namazını tarihi Koçarlı Cihanoğlu Cami'nde kıldırdı.

Aydın İl Müftüsü Güneş, Ramazan ayı boyunca il merkezinde ve ilçelerde bir çok mahalle ve köyü ziyaret etti. Rahmet ayı boyunca ilimizde misafir olan depremzede vatandaşlarla, esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özellikle gençlerle bir arada olmaya gayret eden İl Müftüsü Güneş, son teravih namazında Cihanoğlu Cami'ndeydi. Aydın'ın en eski tarihi yapılarından biri olan Koçarlı Cihanoğlu Camii'nde vaaz edip yatsı ve teravih namazını kıldıran Güneş, "Rabbimiz bizlere bu manevi aylara tekrar kavuştursun, yaptığımız dualarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz sadakalarımızı kabul eylesin" dedi. - AYDIN

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koçarlı Güneş Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title