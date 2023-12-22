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Aydın İl Müftüsü Güneş Nazilli'de Cuma sohbeti gerçekleştirdi

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Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Nazilli Koca Cami'nde Cuma sohbeti gerçekleştirdi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Nazilli Koca Cami'nde Cuma sohbeti gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Güneş sohbette yaptığı konuşmada, "Kıymetli kardeşlerim, dünya fanidir, hayat gelip geçicidir. Gün gelir; ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda, ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten biri bekler. ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet; ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah'ın rızasına nail olup mükafat yurdu cennete girebilmektir. Cennet, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edileceği esenlik yurdudur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarıdır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazilli Aydın Cami Yerel Haberler

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