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Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü'nde istişare toplantısına katıldı

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Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen toplantıya katılarak istişarelerde bulundu. İlçe müftüsü tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında İl Müftüsü Güneş, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti ve dua etti. Ayrıca, ilçede yapımı devam eden Kur'an kursu ve gençlik merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen toplantıya katılarak istişarelerde bulundu.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen talimatlar ile vaaz ve irşat hizmetleri, Kur'an kursları tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda personele bilgilendirmede bulunuldu. İlçe müftüsünün açış konuşmasının ardından konuşan İl Müftüsü Güneş, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin yaklaşan Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. İl Müftüsü Güneş, "Bu mübarek ayın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah ibadetlerimizi, iftar ve sahurlarımızı kabul eylesin" dedi.

İlçede yapımı devam eden 4-6 yaş Kur'an kursu ve gençlik merkezi inşaatlarında incelemelerde bulunan Güneş, İlçe Müftüsü Coşkun'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Güneş'e ilçe ziyaretinde Efeler Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve İncirliova İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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