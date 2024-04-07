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Aydın İl Müftülüğü Engelsiz İftar Programı Düzenledi

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Aydın İl Müftülüğü tarafından özel bireylere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Aydın İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, İl Gençlik ve Efeler Gençlik Koordinatörlüğünce organize edilen iftar programı Külliye Cami yerleşkesinde gerçekleştirildi. Engelsiz iftar programında konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Bu özel günde şehrimizin en özel ve temiz yürekli insanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların dualarını almak, oruçlarına ve iftar sevinçlerine ortak olmak bizim için büyük bir onur. Bu vesileyle davetimize icabet eden misafirlerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu öğrencilerinin ilahileri ile devam eden program sonunda İl Müftüsü Güneş, dernek başkanlarına plaket ve çiçek takdim etti.

Engelsiz İftar programına kurum müdürleri, dernek başkanları, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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