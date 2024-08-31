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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bafa Gölü'nde Denetimler Yapıyor

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği denetimlerle bölgenin biyolojik zenginliklerini koruma altına alıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği denetimlerle bölgenin biyolojik zenginliklerini koruma altına alıyor.

Söke ilçesinde bulunan Bafa Gölü, nadir kuş türlerine ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bafa Gölü Tabiat Parkı, Tepeli Pelikan, Sakar Meke, Yeşilbaş Ördek, Flamingo gibi nadir kuş türlerinin yaşam alanı olarak bilinirken, Meksika Körfezi'nden yola çıkarak yaklaşık 7000 km yol kat edip Bafa Gölü'ne ulaşan koruma altındaki Yılan Balığı (Anguilla anguilla) ve diğer balık türleri için de önemli bir doğal habitat sunuyor. Bu kapsamda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, parkta yasa dışı balık avcılığına karşı sıkı denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca, bölgedeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla biyokaçakçılık faaliyetlerine karşı da kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerle bölgenin doğal dengesini koruma altına almak ve Bafa Gölü'nün biyolojik çeşitliliğini sürdürebilmek hedeflenirken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ve doğal kaynakların korunması için titizlikle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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