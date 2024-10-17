Aydın Helikopter Filo Komutanlığı, Atça Ali Sönmez İlkokulu Öğrencilerini Ağırladı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın çocuklara yönelik tanıtım etkinliği kapsamında, Atça Ali Sönmez İlkokulu öğrencileri Aydın Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlandı ve etkinlik sonunda öğrencilere hediyeler verildi.
Aydın Helikopter Filo Komutanlığı, Atça Ali Sönmez İlkokulu öğrencilerini misafir etti.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince Atça Ali Sönmez İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler Jandarma'nın Tanıtımı faaliyetleri kapsamında Aydın Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlandı. Gerçekleştirilen faaliyetin sonunda çocuklara bayrak ve hikaye kitabı hediye edildi. - AYDIN