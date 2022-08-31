Aydın haberleri... Zafer Bayramı Didim'de Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Didim'de coşkuyla kutlandı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri, Fener Alayı ile başladı. Belediye Hizmet Binası önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren Fener Alayı'na çok sayıda yurttaş katıldı.

Fener Alayı'na; Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener katıldı.

Kutlama etkinlikleri "Bir Cumhuriyet Hikayesi" isimli konser ile devam etti. Sunay Akın'ın sunumuyla Çocuk Kalpler Kumpanyası tarafından düzenlenen konseri binlerce Didimli izledi. Akın'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının hikayelerini anlattığı konsere Başkan Atabay ve beraberindeki heyet de katıldı. Konserde konuşma yapan Atabay, tüm Türk ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.