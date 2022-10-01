Aydın haberi | Kaybolan kişi için arama çalışmalarına Germencik Belediyesi'nden destek

Germencik Belediyesi, Çamköy Mahallesi'nde kendisinden 5 gündür haber alınamayan Durmuş Tosun'u için arama çalışmalarına destek verdi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Tosun'un sağ salim bulunması temennisinde bulundu.

Germencik'in Çamköy Mahallesi'ndeki evinden "ava gidiyorum" diye ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Tosun'u arama çalışmalarına Germencik Belediyesi ekipleri de destek verdi. Germencik Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan ilgililere yiyecek ve içecek yardımında bulundu. Belediyeye ait bir drone ile de havadan arama faaliyetlerine destek verildi. Bölgede Tosun'un bulunması için 4 gündür arama faaliyeti sürdürülüyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediye olarak tüm ekiplerin ilk günden beri desteğe koştuğunu ifade ederek, "Hemşehrimiz Durmuş Tosun'un kaybolduğunu üzülerek öğrendik. İlk günden beri hemşehrimiz Tosun'un bulunması için bölgedeki arama faaliyetlerine elimizden geldiğince destek veriyoruz. Tosun'dan gelecek iyi haberi de dört gözle bekliyoruz. Ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, Durmuş Tosun'un sağ salim bulunmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN