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Aydın haberi... Efeler'de Yollar Asfaltlanıyor

Aydın haber: Efeler Belediyesi, belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı ile Dalama Yeniköy Mahallesi’ndeki tarla yollarını asfaltla kapladı.

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Efeler Belediyesi, belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı ile Dalama Yeniköy Mahallesi'ndeki tarla yollarını asfaltla kapladı.

Efeler Belediyesi, yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan son çalışmayla Dalama Yeniköy Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine tarla, ova ve arazilere çıkan toprak yolu asfaltladı.

"KIŞIN YOL ÇAMURLA KAPLANIYOR, BATAKLIK OLUYORDU"

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Kenan Akbay, "Fatih Başkanımızdan köy ve ova yolumuzun asfaltlanması ricasında bulunduk. Ricamızı kırmadı başkanımız şu anda gördüğünüz gibi yollar asfaltlanıyor. Yollar baya kötüydü, eski haliyle şimdiki halini kıyaslarsak; eskiden toz topraktan yürümek dahi zordu, köy sakinlerimiz memnun değildi. Kışın yol çamurla kaplanıyor, bataklık oluyordu. Ama şimdi bu durumdan kurtuldu. Fatih Başkanımız çok sağ olsun zaman geçtikçe her şey daha da güzelleşiyor. Allah razı olsun başkanımızdan kendim ve mahallelim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KOLAYLAŞIYOR

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Tepecik Mahallesi'ndeki şantiye alanına kurulan Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi kapsamında ihtiyaç duyulan yolları asfaltlayabilmek için belediye envanterine eklenen teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı, mayıs ayındaki tanıtımın ardından hizmete girmişti. Efeler Belediye Başkanı Atay, söz konusu araç sayesinde köy ve yayla yollarında dahi asfaltlama çalışmaları yapacaklarını söylemişti. Kocagür Mahallesi'nin ardından Dalama Yeniköy Mahallesi de asfalt kaplı yollara kavuşmuş oldu

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Yeniköy Dalama Efeler Yerel Haberler

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