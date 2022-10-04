Aydın haberi | Didim Belediyesi'nin ektiği ayçiçekleri hasada hazır

Edinilen Aydın gelişmesine göre Didim Belediyesi tarafından ekimi gerçekleştirilen ayçiçeklerinde hasat zamanı gelirken, hasat edilecek ayçiçekleri, yağ olarak hazırlanarak vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Didim Belediyesi tarafından ekimi gerçekleştirilen ayçiçeklerinde hasat zamanı gelirken, hasat edilecek ayçiçekleri, yağ olarak hazırlanarak vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda tarımsal kalkınma hareketi başlatan Didim Belediyesi tarafından ekimi gerçekleştirilen bir üründe daha hasat zamanı geldi. Didim Belediyesi'ne ait Balat Mahallesi'nde bulunan 74 dönümlük araziye ekilen ayçiçekleri hasada hazır geldi. Önümüzdeki günlerde hasat edilecek olan ayçiçekleri, Didim Belediyesi'nin lisanslı markası 'Didyma' adı altında paketlenerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Didim Belediyesi tarafından üretilen ürünlerin vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Vatandaşlarımız için üretiyor, Didim'e kazandırıyoruz. Un, bulgur, domates, biber, patlıcan, salatalık ve salça gibi ürünlerin ardından belediyemiz bünyesinde ürettiğimiz bir ürünün daha hasat zamanı geldi. Geçtiğimiz aylarda ekimini gerçekleştirdiğimiz ayçiçeklerinin hasadına önümüzdeki günlerde başlayacağız ve bu mahsulleri yağ olarak hazırlayarak vatandaşlarımızın mutfak masraflarına biraz da olsa destek olabilmek için ücretsiz olarak dağıtacağız. Didim için çalışmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN