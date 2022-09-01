Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri... ASKİ, Söke Güllübahçe'de kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor

Yerel Haberler

Aydın haberleri... ASKİ, Söke Güllübahçe'de kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor

Aydın haberler... Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ilk etabı daha önce bitirilen Söke Güllübahçe Mahallesi kanalizasyon altyapısının ikinci etap çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ilk etabı daha önce bitirilen Söke Güllübahçe Mahallesi kanalizasyon altyapısının ikinci etap çalışmalarına devam ediyor. Toplam 9 milyon 625 bin liralık yatırım yapılan ikinci etap da bitirildiğinde Güllübahçe daha modern bir altyapı ağına kavuşmuş olacak.

Aydın genelinde altyapı çalışmalarına devam eden ve hizmet odaklı çalışmaları planlı bir şekilde yürüten ASKİ ekipleri, Söke Güllübahçe'de de çalışmalarını sürdürüyor. 7 kilometrelik ikinci etap çalışmaları için mahallede hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Güllübahçe'nin altyapısını da modern bir hale getireceklerini söyleyip, Aydın genelinde altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, Güllübahçe'deki çalışmayı kısa süre içerisinde bitirip hizmete almayı planladıklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Güllübahçe Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title