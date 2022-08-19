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Aydın haber! Kuşadası Belediyesi'nden 6 Bin Kişilik Aşure İkramı

Aydın haber! Kuşadası Belediyesi'nden 6 Bin Kişilik Aşure İkramı

Yerel Haberler

Aydın yerel haberi: Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 bin kişilik aşure ikramı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 bin kişilik aşure ikramı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi tarafından Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl 5 farklı noktada gerçekleşti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İkiçeşmelik, Güzelçamlı ve Davutlar mahalleleri ile İkioluklu mevkii ve Kuşadası Belediye Ana Hizmet Binası önünde 6 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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