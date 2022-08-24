Aydın haber! Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'den Aydın Ticaret Borsası'na veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Antalya ilinin Serik ilçesine atanan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Ticaret Borsası'na veda ziyaretinde bulundu.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ve Meclis Üyesi Cihan Can karşıladı. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Efeler Kaymakamlığı süresi boyunca Efeler ilçesi ve Aydın ilinin gelişimini sürdürmesi adına gerçekleştirilen ortak projeler ve kurumsal işbirlikleri içinde yer almalarından dolayı Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e teşekkürlerini ileterek yeni görev yerinde muvaffakiyetler diledi.

Aydın'da görev aldığı süre içerisinde Aydın Ticaret Borsası ile uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel tarafından Aydın inciri takdim edildi. - AYDIN