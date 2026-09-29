Aydın Gençlik Merkezi, üniversite öğrencilerini otogar ve yurtlarda karşıladı

Aydın Gençlik Merkezi ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri ve ailelerini otogar ile yurtlarda karşılayarak kayıt sürecinden gençlik hizmetlerine kadar birçok konuda bilgilendirdi.

Aydın Gençlik Merkezi, üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin Aydın'a uyum sürecine katkı sağlamak amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Gençlik merkezi ekipleri, öğrencileri ve ailelerini otogar ile yurtlarda karşılayarak kayıt süreci ve kentte sunulan gençlik hizmetleri hakkında bilgilendirdi. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte Aydın'a gelen üniversite öğrencilerinin ilk günlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere ulaşabilmeleri amacıyla sahada görev yapan ekipler, gençlere kayıt işlemleri ve yararlanabilecekleri gençlik hizmetleri konusunda rehberlik etti. Öğrencilerin yanı sıra aileleriyle de ilgilenen ekipler, gençlerin Aydın'daki eğitim hayatlarına daha kolay başlamalarına destek oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı