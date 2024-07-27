Üye Girişi
Haberler

Aydın Devlet Hastanesi'nde Temizlik Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Devlet Hastanesi'nde temizlik personeline yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından eğitim düzenlendi. Eğitimde, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve temizlik malzemelerinin güvenli kullanımı konularında önemli bilgiler aktarıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde temizlik personeline yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından eğitim düzenlendi. Eğitimde, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve temizlik malzemelerinin güvenli kullanımı konularında önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitim programı kapsamında, temizlik personelinin günlük işlerinde karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, kişisel koruyucu ekipmanların doğru ve etkin kullanımı hakkında uygulamalı örnekler sunarak, personelin bilinçlenmesini sağladı. Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Periyodik olarak gerçekleştirilen eğitimlerimiz ve risklere yönelik düzenli denetimlerimizle personellerimizin güvenliğini en üst düzeye taşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Hastane yönetimi, bu tür eğitimlerin iş kazalarının önlenmesinde ve çalışanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Devlet Hastanesi Aydın Yerel Sağlık Güncel Haberler

Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

 Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

 Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Bakmadan Geçme

27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Kadıköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Kadıköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beykoz hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beykoz nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Instagram bu hikayeye erişilemiyor hatası! (ÇÖZÜMÜ) Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama gelir?
Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title