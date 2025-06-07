Aydın Devlet Hastanesi'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Aydın Devlet Hastanesi'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
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Aydın Devlet Hastanesi, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma töreninde sağlık çalışanlarının özverilerine dikkat çekildi. Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aydın Devlet Hastanesi'ndeki bayramlaşma töreni bu yıl da sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Kurban Bayramı bayramlaşma programında konuşan Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine dikkat çekerek, "Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, gönüllerin buluştuğu özel zamanlardır. Bizler büyük bir sağlık ailesiyiz. Görevimizin zorluğuna rağmen bu büyük sorumluluğu omuz omuza taşıyoruz. Bu vesileyle, özveriyle görev yapan sağlık camiamızın her bir ferdine emekleri için teşekkür ediyor, sevdikleriyle birlikte nice bayramlar diliyorum" dedi. Tören sonunda hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları birbirleriyle bayramlaştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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