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Aydın'dan İstanbul'a Deprem Destek Ekibi Gönderildi

Aydın'dan İstanbul'a Deprem Destek Ekibi Gönderildi
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Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hemen destek ekibi gönderdi. Aydın AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, ekiplerin İstanbul'a intikal ettiğini açıkladı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul'a destek ekibi gönderdi. Aydın AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, destek ekiplerinin depremden hemen sonra İstanbul'a hareket ettiğini ve ekiplerin şu anda İstanbul'da olduğunu belirtti.

Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki paniğe yol açarken, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden görevlendirilen ekip de İstanbul'a hemen intikal etti. Uluslararası alanda bir çok uzmanlığı bulunan AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, ekip olarak doğal afetlere hazırlıklı olduklarını belirterek "İstanbul depreminden dakikalar sonra Aydın'dan destek ekiplerimiz yola çıktı ve hemen İstanbul'a intikal etti" diyerek 'geçmiş olsun' dileklerini sundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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