Aydın'dan 200 Kişilik Umre Kafilesi Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan 200 kişilik umreci kafilesi dualarla uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Bey Cami'nde düzenlenen program, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, salavat ve telbiyelerle devam etti. Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın duasının ardından umreciler, yakınları ve sevenleri ile vedalaşarak Medine'ye uğurlandı. Umrecileri uğurlama programına, İl Müftü Yardımcıları, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN