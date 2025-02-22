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Aydın'da Ziraat Fakültesi'nde Aile İçi Şiddetle Mücadele Standı Açıldı

Aydın'da Ziraat Fakültesi'nde Aile İçi Şiddetle Mücadele Standı Açıldı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde açılan stantta üniversite öğrencilerine KADES uygulaması ve kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ziraat Fakültesi için açılan stantta öğrenciler bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinde stant açıldı. Standı ziyarete gelen üniversite öğrencilerine "KADES Uygulaması ve Kadına El Kalkamaz" konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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