Tepecik Kız Hafızlık Kur'an Kursu hayırseverlerin destekleriyle yükseliyor

Aydın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Efeler Şubesi iş birliğiyle inşa edilen Tepecik Kız Hafızlık ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu, hayırseverlerin katkılarıyla hız kazanıyor. Kurs, modern eğitim alanları ve sosyal imkanlar sunarak öğrencilere çok yönlü bir gelişim sağlamayı hedefliyor.

Aydın İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Efeler Şubesi iş birliğinde yapımı sürdürülen Tepecik Kız Hafızlık ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu inşaatı, hayırseverlerin katkılarıyla hızla ilerliyor.

Hafızlık eğitimi alan öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda ilim tahsil edebileceği kurs bünyesinde; modern sınıfların yanı sıra kütüphane, spor salonu, el sanatları atölyesi, ve mescit yer alacak. Eğitim alanlarıyla birlikte sosyal ve kültürel imkanlar sunacak olan kursun, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, bugün itibarıyla 3. kat tabliye betonunun döküldüğünü belirterek, kursun tamamlanmasıyla birlikte Aydın'ın ve bölgenin örnek Kur'an kurslarından biri olacağını ifade etti. Müftü Güneş, Kur'an'a hizmetin büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda önemli bir emanet olduğunu vurgulayarak, bu hayırlı hizmette emeği geçen ve destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Müftü Güneş ayrıca, Kur'an'a yapılan hizmetlerin kalıcı bir hayır olduğunu belirterek, bu tür eserlerin gelecek nesillere bırakılan en kıymetli miraslardan biri olduğunu dile getirdi.

Program, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe'nin yaptığı dua ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
