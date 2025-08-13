Aydın'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Aydın'ın Çine ilçesinde 2025 yılı Yaz Kur'an Kursları, Merkez Çarşı Camii'nde düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Çine İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, selamlama konuşmasında bu yıl kurslara bin 500'ü aşkın öğrencinin katıldığını belirterek, yaz dönemi boyunca gençlerin manevi gelişimine katkı sağlayan yoğun bir eğitim süreci yaşandığını ifade etti. Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan kısa sureler, ilahiler, şiirler ve dualar seslendirildi.

'Yazınla Yazıma Dokun' temalı anı yarışmasında dereceye giren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödülleri verildi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, namaz, sure ve dini bilgiler yarışmalarında 1'incilere elektrikli bisiklet, 2'ncilere bisiklet, 3'üncülere ise çeyrek altın hediye edildi. Yarışmalara katılan tüm öğrencilere mansiyon ödülleri takdim edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, ikramların ardından sona erdi. İlçe Müftülüğü, programa katkı sunan öğrencilere, velilere, hocalara ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN