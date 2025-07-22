Aydın'da Yangın Çıkardı, Gözaltına Alındı

Aydın'da Yangın Çıkardı, Gözaltına Alındı
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Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda çıkan yangınla ilgili olarak Y.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Yangının söndürülmesi için bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheli şahsın yanında yangın çıkarmaya yarayan malzemeler buldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda çıkan yangınla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Beğerli Mahallesi'nde makilik ve zirai alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda motosiklet ile bölgede bulunan şüpheli bir şahıs durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K. isimli şahsın yanında yangın çıkarmaya yarayan malzemeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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