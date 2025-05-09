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Aydın'da Veterinerlere Numune Alma Teknikleri Eğitimi

Aydın'da Veterinerlere Numune Alma Teknikleri Eğitimi
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla veteriner hekimlere numune alma teknikleri eğitimi düzenledi. Eğitimlerde ayrıca hayvan hastalıkları ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar da ele alındı.

Aydın genelindeki ilçe tarım müdürlüklerinde görev yapan veterinerlere numune alma teknikleri eğitimi verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hayvan hastalıkları ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede daha etkin ve yetkin veteriner hekimlerin olması amacıyla verilen hizmet içi eğitimlerde devam ediyor. İl ve 17 ilçe müdürlüğünde görev yapan veterinerlere yönelik 'Numune Alma Teknikleri' konusunda eğitim düzenlendi. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimlerde ayrıca "Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Sık Karşılaşılan Sorunlar" konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Uzmanları tarafından İl ve 17 İlçe Müdürlüklerimizde görevli Veteriner Hekimlerimize numune alma teknikleri konulu eğitim düzenlendi. Toplantı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi konu sorumlularının "Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Sık Karşılaşılan Sorunlar" konulu eğitim ile sona erdi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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