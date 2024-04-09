Aydın'da Vatandaşlar Ramazan Ayının Son Teravih Namazını Kıldı

Aydın'da, vatandaşlar Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Efeler'de Bey Cami, Nazilli'de Merkez Koca Cami, Koçarlı'da Cihanoğlu Cami, Kuyucak'ta Çarşı Cami olmak üzere kentteki camilere giden Aydınlılar teravih namazı için saf tuttular. Ramazan'ı Şerifte birçok program ve etkinliğe iştirak eden İl Müftüsü Hasan Güneş, son teravih namazını Sultanhisarda vatandaşlara birlikte eda etti.

Merkez Çarşı Cami'nden vatandaşlara hitap eden İl Müftüsü Güneş, "Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da Cehennemden azabından kurtuluş olan bu mübarek ayın artık son günündeyiz. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'i bizden hoşnut eylesin, bu Ramazan-ı Şerif'ten affedilmiş olarak çıkmayı nasip eylesin ve nice Ramazanlara ulaşmayı nasip eylesin" dedi. - AYDIN