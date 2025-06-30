Aydın'da Üreticilere Tarım ve Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'da Üreticilere Tarım ve Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen toplantıda, tarım sayımı, kene ile mücadele ve hayvan sağlığı konularında üreticilere bilgi verildi. Ekipler, hayvanların düzenli ilaçlanması gerektiğine ve karşılaşılan sorunlarla ilgili önerilerde bulundu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında tarım sayımı, kene ile mücadele ve hayvan sağlığı konularında üreticiler bilgilendirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilerin bilgilendirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karadut Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan ekip, hem tarım hem de hayvancılık alanında bilgilendirme yaptı. Toplantıda, 1 Temmuz'da başlayacak olan Genel Tarım Sayımı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve kene ile mücadele yöntemleri ele alındı. Hayvanların ve barınakların düzenli şekilde ilaçlanmasının önemine dikkat çekildi. Ekipler ayrıca üreticilerin merak ettikleri soruları yanıtlayarak, karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgilendirme ve önerilerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirme çalışmalarının diğer mahallelerde de sürdürüleceğini belirtti.

Konu ile ilgili Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz konu uzmanı veteriner hekim ve ziraat mühendisleri Karadut Mahallemizde üreticilerimizle buluşarak, Genel Tarım Sayımı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene ile mücadelede hayvanların ve barınakların ilaçlanması konularında bilgilendirmede bulunup üreticilerimizin sorularını cevaplandırdı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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