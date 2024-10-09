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Aydın'da Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Toplantısı Yapıldı

Aydın'da Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Toplantısı Yapıldı
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Aydın'da düzenlenen komisyon toplantısında, İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde 95 afet eyleminin tamamlandığı bildirildi. Toplantıya Aydın Valiliği ve ilgili kamu kurumları katıldı.

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Aydın'da komisyon toplantısı gerçekleştirilirken, İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde il genelinde bugüne kadar 95 afet eylemi tamamlandı.

13 Ekim "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yerleşkesinde toplantı gerçekleştirildi. Aydın Valiliği başkanlığı ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla yapılan komisyon toplantısında Aydın'ın, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Aydın'ın risk durumuna göre 5 afet türü tespit edilirken, plan çerçevesinde hazırlanan toplam 320 eylemden bugüne kadar 95'inin tamamlandığı belirtildi.

Toplantı ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen 'Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' etkinlikleri kapsamında, 81 İl İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında eşzamanlı olarak toplanmış ve video konferans yöntemiyle yapılan toplantının akabinde ilimizde komisyon toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ilimizin Risk Azaltma Planı üzerine ilgili kamu kurumlarının katılımıyla değerlendirmelerde bulunulmuştur. 20 Ağustos 2021 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren il planımızda, ilimizin risk durumuna göre tespiti yapılan 5 afet türü ve bu afet türlerine göre belirlenmiş 320 eylem bulunmaktadır. Bunlar 147 eylem deprem, 78 eylem taşkın, 39 eylem yangın afeti, 29 eylem meteorolojik afetler, 27 eylem kütle hareketleri afetleridir. Şu ana kadar 95 eylem tamamlanmış, 225 eylem için ise çalışmalar ilgili kurumlarca devam ettirilmektedir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla eylem faaliyetleri Vali Yardımcımız başkanlığında toplanan İl Denetleme Komisyonunca düzenli olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Valiliği Yerel Yönetim Sağlık Çevre Yerel Yaşam Kamu

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