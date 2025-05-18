Aydın'da Trafik Denetimi: 20 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde gerçekleştirdiği trafik denetimiyle kurallara uymayan sürücülere göz açtırmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri, trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin trafik kurallarına riayet etmesini sağlamak amacıyla Aydın-İzmir Otobanı üzerindeki Germencik Gişelerinde hem seyyar hem de sabit trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 544 araç ve şahıs sorgulandı. Uygulama kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 20 sürücüye toplam 214 bin TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca yapılan GBT sorguları sonucunda aranması bulunan 3 şahıs da yakalandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri içi denetimlerin aralıksız devam edeceğin belirten Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipler sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - AYDIN