Aydın'da Trafik Denetimi: 20 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'da Trafik Denetimi: 20 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı trafik denetiminde kurallara uymayan 20 sürücünün toplamda 214 bin TL ceza kesildi. Ayrıca aranması bulunan 3 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde gerçekleştirdiği trafik denetimiyle kurallara uymayan sürücülere göz açtırmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri, trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin trafik kurallarına riayet etmesini sağlamak amacıyla Aydın-İzmir Otobanı üzerindeki Germencik Gişelerinde hem seyyar hem de sabit trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 544 araç ve şahıs sorgulandı. Uygulama kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 20 sürücüye toplam 214 bin TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca yapılan GBT sorguları sonucunda aranması bulunan 3 şahıs da yakalandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri içi denetimlerin aralıksız devam edeceğin belirten Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipler sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan

İsrail'e 12 tam puan veren ülkeye Türk kullanıcılardan tepki yağıyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.