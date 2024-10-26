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Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan 4 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyallere el konuldu.

Aydın'da terör örgütü propagandası yapan şahıslara eş zamanlı operasyon yapıldı

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel

Operasyon Germencik Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yerel Terör Aydın

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