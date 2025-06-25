Aydın'da Tarım Üreticilerine Sıcak Hava ve Yangın Riski Uyarısı

Aydın'da hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üreticilere önemli uyarılar geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, özellikle sıcak havalarda artan yangın riskine karşı çiftçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Anız yakmanın toprağa ve çevreye verdiği zarara dikkat çekilen açıklamada, "Anız yakmayalım, yaktırmayalım, toprağı koruyalım! Mümkün olduğunca biçerdöverleri sabah ve akşam saatlerinde kullanalım. Yangın oluşumunun önlenmesi ya da yangınların söndürülebilmesi için hasat makinelerinin yanında yangın söndürme cihazları; su tankerlerinde de su bulundurmaya özen gösterelim" ifadelerine yer verildi.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerin yangınlara karşı her zamankinden daha tedbirli olması gerektiğinin altını çizerken, "Çiftçimizin alın terine, toprağın bereketine zarar vermeden ve anız yakmadan üretelim, birlikte büyüyelim. Hasadınız bereketli, kazancınız bol olsun" mesajı ile çağrıda bulundu. - AYDIN