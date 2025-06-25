Aydın'da Tarım Üreticilerine Sıcak Hava ve Yangın Riski Uyarısı

Aydın'da Tarım Üreticilerine Sıcak Hava ve Yangın Riski Uyarısı
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Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üreticilere yangın riski ve anız yakma konusunda uyarılar yapıldı. Çiftçilere dikkatli olmaları, yangın söndürücü bulundurmaları ve biçerdöverleri sabah ve akşam saatlerinde kullanmaları tavsiye edildi.

Aydın'da hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üreticilere önemli uyarılar geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, özellikle sıcak havalarda artan yangın riskine karşı çiftçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Anız yakmanın toprağa ve çevreye verdiği zarara dikkat çekilen açıklamada, "Anız yakmayalım, yaktırmayalım, toprağı koruyalım! Mümkün olduğunca biçerdöverleri sabah ve akşam saatlerinde kullanalım. Yangın oluşumunun önlenmesi ya da yangınların söndürülebilmesi için hasat makinelerinin yanında yangın söndürme cihazları; su tankerlerinde de su bulundurmaya özen gösterelim" ifadelerine yer verildi.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerin yangınlara karşı her zamankinden daha tedbirli olması gerektiğinin altını çizerken, "Çiftçimizin alın terine, toprağın bereketine zarar vermeden ve anız yakmadan üretelim, birlikte büyüyelim. Hasadınız bereketli, kazancınız bol olsun" mesajı ile çağrıda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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