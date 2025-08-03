Aydın'da Sürücü Adaylarına Trafik Eğitimi Verildi

Aydın'da Sürücü Adaylarına Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuyucak ilçesindeki iki sürücü kursunda 85 öğrenciye trafik güvenliği ve emniyetli sürüş teknikleri hakkında eğitim düzenledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Trafik Jandarması ekipleri, Kuyucak ilçesindeki iki sürücü kursunda eğitim gören 85 öğrenciye yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Sürücü adaylarına; trafik kuralları, kask kullanımı, reflektif yelek giyilmesi, koruyucu tertibat kullanımı, sürücü belgeleri ve hız sınırları başta olmak üzere birçok konuda teorik eğitim verildi. Eğitimde, trafik güvenliğinin sağlanmasında bireysel sorumluluğun önemi vurgulandı. Trafik Jandarması tarafından verilen eğitimlerde sürücü adaylarına emniyetli sürüş teknikleri de anlatılarak, kazaların önlenmesine yönelik bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, benzer eğitimlerin yıl boyunca farklı bölgelerde sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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