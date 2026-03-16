Aydın'da Ramazan Bayramı tedbirleri açıklandı

Aydın'da Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için geniş kapsamlı tedbirler alındı. Kent genelinde bayram süresince kamu kurumlarına bağlı 11 bin 590 personel ve 624 araç görev yapacak.

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında güvenlik, emniyet ve sağlık başta olmak üzere gerekli tüm hizmetlerde görevli ekipler bayram boyunca sahada olacak. Vatandaşların bayramı huzurlu bir ortamda geçirebilmesi ve günlük hayatın aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 bin 856 personel ve 265 araç, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 2 bin 366 personel ve 160 araç görev yapacak. Güvenlik güçlerinin 13 Mart – 23 Mart tarihleri arasında kent genelinde görev alacağı ve özellikle trafik yoğunluğu yaşanabilecek noktalarda denetimlerin artırılacağı öğrenildi.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 5 bin 22 personel ve 107 araç bayram süresince görev başında olacak. Acil servisler ve 112 ekiplerince bayram boyunca hizmetin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Öte yandan gıda güvenliği ve tarımsal faaliyetlere yönelik kontroller kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 83 personel ve 28 araç görev yapacak. Elektrik hizmetlerinde yaşanabilecek arızalara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ise ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 263 personel ve 64 araç sahada olacak.

Yetkililer, bayram süresince tüm kurumların koordineli şekilde görev yapacağını belirterek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Vatandaşlardan da bayram süresince trafik kurallarına uymaları, acil durumlarda ilgili birimlere hızlı şekilde bilgi vermeleri konusunda hassasiyet göstermeleri istendi. - AYDIN

