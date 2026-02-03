Haberler

Aydın'da polis ekiplerinden terminalde hayati uyarı

Güncelleme:
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şehirlerarası otobüslerdeki trafik kazalarını önlemek amacıyla yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı. Yetkililer, bu bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan çalışmada, yolcu otobüsleriyle seyahat eden vatandaşlar ile otobüslerde görevli personellere emniyet kemeri kullanımının kazalarda insan hayatını koruması açısından taşıdığı hayati önem anlatıldı. Emniyet kemeri takmanın yasal bir zorunluluk olduğu da hatırlatılarak, yolculuk boyunca kemerlerin mutlaka takılı olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, benzer bilgilendirme ve denetim çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
