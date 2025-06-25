Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında nüfusu artan Akbük Mahallesi'nde vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Turizm sezonuyla birlikte artan nüfusa dikkat çeken ekipler, sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek unsurlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. 'Her Şey Elimizde' mottosuyla sahada yürütülen faaliyet kapsamında 'ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar' başlıklı broşürler dağıtılarak çevre bilinci aşılandı. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve doğa bırakmanın bir vatandaşlık görevi olduğu vurgulandı. Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Miniklere Türk bayrağı ve balonlar hediye edilerek çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri yönünde farkındalık oluşturuldu. Yetkililer, yaz boyunca çevre ve orman yangınlarına karşı benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN