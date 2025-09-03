Haberler

Aydın'da Orman Yangınına Hava ve Kara Ekipleri Müdahale Ediyor

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yangın, Sazlı Mahallesi yakınlarında yol kenarında başlayan ot yangınının büyümesiyle çıktı.

(AYDIN) – Aydın'ın Söke ilçesi Sazlıköy yakınlarında makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde yol kenarında başlayan ot yangını kısa sürede büyüyerek orman yangınına dönüştü. Bölgedeki risk nedeniyle tedbir amaçlı enerji kesintisi uygulanırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Yangına müdahalede; 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma aracı ve 208 personel görev alıyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

