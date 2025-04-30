Aydın'da Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okul önlerindeki güvenlik önemleri alınmaya devam ederken, jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Sultanhisar Kaymakamlığı koordinesinde jandarma ve emniyet ekiplerince öğrencilerin huzur ve güveni için alınan önlemler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede harekete geçen Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla Kabaca, Eskihisar ve Salavatlı mahallerinde bulunan okullarda denetim gerçekleştirdi. Okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde 3 servis aracı kontrol edilirken, 80 öğrenci de emniyet kemeri ve güvenli yol kullanımı konusunda bilgilendirildi. Ayrıca ekipler, öğrencilerin huzur ve güveni için ilkokul ve ortaokul çevrelerinde emniyet tedbirlerini aldı. - AYDIN