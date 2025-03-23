Aydın'da Okul Servisleri ve Çevreleri Kontrol Edildi

Aydın'ın Karpuzlu ve İncirliova ilçesinde okul çevreleri ve öğrenci servisleri trafik jandarması ekipleri tarafından kontrol edildi.

Aydın'ın Karpuzlu ve İncirliova ilçelerinde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmeleri amacıyla okul çevreleri ve öğrenci taşımacılığı yapan servisler trafik jandarması ekipleri tarafından kontrol edildi. Öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili 70 öğrenci ve 6 servis sürücüsüne bilgilendirme yapıldı. - AYDIN