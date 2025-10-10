Aydın'da Okul Servisleri Denetlendi

Aydın'ın Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde Trafik Jandarması tarafından öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda öğrenci taşımacılığı yapan 5 okul servis aracı yönetmelik kapsamında denetlendi. Ayrıca öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi ile ilgili 80 öğrenci, 8 öğretmen ve 5 okul servis sürücüsü de bilgilendirildi. Öğrencilerin huzur ve güvenliği için faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN