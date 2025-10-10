Haberler

Aydın'da Okul Servisleri Denetlendi

Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerle, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir yolculuk yapmaları sağlandı. 5 okul servisi denetlenirken, 80 öğrenci ve öğretmen bilgilendirildi.

Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde Trafik Jandarması tarafından öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda öğrenci taşımacılığı yapan 5 okul servis aracı yönetmelik kapsamında denetlendi. Ayrıca öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi ile ilgili 80 öğrenci, 8 öğretmen ve 5 okul servis sürücüsü de bilgilendirildi. Öğrencilerin huzur ve güvenliği için faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
