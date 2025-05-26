Aydın'da Oğul Veren Arılar Pazarcının Çadırını Sardı

Aydın'da Oğul Veren Arılar Pazarcının Çadırını Sardı
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Aydın'da bir pazarcının çadırı, oğul veren bal arıları tarafından sarıldı. Pazarda bulunan bir kişi, alkış ve sesler çıkararak arıları çuvala doldurdu.

Aydın'ın oğul verdiği için kovanı terk eden bal arıları pazarda tezgah açan bir esnafın çadırını sardı. Arılar alkış ve çeşitli sesler çıkaran esnaf tarafından çuvala doldurulup götürüldü.

İncirliovalı pazarcı Serkan Ateş, semt pazarında tezgah açtı. Öğlen saatlerinde Ateş'in tezgahının üzerini kapatmak için açmış olduğu çadırı arılar sardı. Çadırın çevresinde uçuşmaya başlayan arıları, bu sırada pazarda bulunan ve arıcılıktan anlayan bir şahıs kendi usulü ile alkış ve çeşitli sesler çıkararak arıların çadır üzerinde toplanmasını sağladı. Daha sonra yeni oğul veren arılar özel bir yöntem ile bir çuvala doldurulup götürüldü. O anları anlatan pazarcı esnafı Serkan Ateş, "Pazar açtığımız tezgahın olduğu yerde çadıra arılar toplanmaya başladı. Arılar toplanınca bir tane vatandaş geldi alkışlamaya başladı. Alkışlayınca arılar orada kümelendi. Kümelenince oğullar etrafını doluşmaya başladı. Arılar her tarafı sardı. O vatandaş çuvala arıları doldurdu. Sonra alıp götürdü" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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