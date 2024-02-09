Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Ocak Ayında 644 Trafik Kazası Meydana Geldi

Güncelleme:

Aydın'da Ocak ayı içerisinde 301 maddi hasarlı, 342 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere 644 trafik kazası meydana geldi. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin artırılması için alınan önlemlerin devam edeceği belirtildi.

Aydın'da Ocak ayı içerisinde 301 maddi hasarlı, 342 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere 644 trafik kazası meydana geldi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı ocak ayı içerisinde toplam 142 bin 285 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 19 bin 040 araca 44 milyon 928 bin 997 TL para cezası tatbik edildi. Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 194 sürücü ve 930 araç trafikten men edilmiş, 398 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 ocak ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 301 maddi hasarlı, 342 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 644 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 438 vatandaşımız yaralanmış, 3 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Aydın Valiliği Jandarma Aydın Güvenlik Ceza Trafik Kaza 3.Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Damla Ersubaşı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı biyografisi! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? Ömer Günel kimdir? Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Ömer Günel biyografisi! SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi tarihte 2024? UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | Uluslar Lig'inde Türkiye'nin rakipleri kim oldu, hangi ülkeler? Survivor Ersin Korkut elendi mi? Survivor Ersin Korkut neden yok, neden elendi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat 2024 TCMB faiz kararı beklentisi nedir? Mevlid Kandili ne zaman 2024? Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi tarihte idrak edecek? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 12 Ocak Cuma İstanbul cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI 9 ŞUBAT | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? CUMA MESAJLARI 9 ŞUBAT: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! 9 Şubat okullar tatil mi 2024? Bugün okullar tatil mi, tatil edildi mi? 9 Şubat Cuma kar tatili var mı? 9 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Milwaukee Bucks Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title