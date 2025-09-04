Haberler

Aydın'da Mevlid Kandili Coşkuyla Kutlandı
Aydın'daki tüm camilerde düzenlenen Mevlid Kandili programında, İl Müftüsü Hasan Güneş, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken aile yapısının önemine değindi ve mazlum Müslümanlar için dualar edildi.

Aydın genelinde tüm camilerde Mevlid Kandili büyük bir manevi coşkuyla idrak edildi.

Bey Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Yatsı namazı öncesinde cemaate hitap eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Mevlid-i Nebi" konulu vaazında Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) örnek hayatını anlattı. Güneş, konuşmasında özellikle aile yapısının korunmasında Kur'an ve Sünnet'in önemine dikkat çekerek, "Sağlam bir toplumun temeli sağlam bir aileyle atılır. Ailede huzur, merhamet ve sadakat Peygamberimizin rehberliğinde mümkün olur" dedi. Programın sonunda, başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanlar için dualar edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
