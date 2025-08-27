Aydın'da Mera Islah Projeleri Başlatıldı

Aydın genelinde 6 mahallede uygulanacak Mera Islah ve Amenajman Projeleriyle, ot kalitesi artırılarak hayvancılığa daha sağlıklı katkı sağlanacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meraların verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla başlattığı Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Müdürü Ayhan Temiz, Çine'nin Hallaçlar Mahallesi'nde yürütülen projeyi yerinde inceleyerek, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Aynur Belur ve İlçe Müdürü Ahmet İpçi'den bilgi aldı. 2025 yılı içerisinde Aydın genelinde 6 mahallede uygulanacak projelerle otlatma kapasitesinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi ve hayvancılığın daha sağlıklı bir zeminde desteklenmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla hem hayvanlara daha kaliteli besin kaynağı sunulacağını hem de meraların geleceğinin güvence altına alınacağını vurgulayan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Meralarımızın ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca onaylanan projelerimiz devam ediyor. Bu yıl ilimiz genelinde 6 mahallede gerçekleştirilecek projelerle ot kalitesini artırarak hayvanlarımıza daha sağlıklı besin kaynağı sağlıyoruz, meralarımızın geleceğini güvence altına alıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN