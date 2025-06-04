Aydın'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Artırıldı

Aydın'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Artırıldı
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin artırıldığı Çeştepe Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu. 2025 Yılı Kurban Hizmetleri kapsamındaki satış ve kesim yerleri belirlendi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve beraberindeki heyet Efeler ilçesinde bulunan Çeştepe Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il genelinde kurban satış ve kesim alanlarındaki denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve beraberindeki heyet Efeler ilçesinde bulunan Çeştepe Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Kurbanlık hayvanların sağlık durumları, satış şartları ve kesim fiyatlarıyla ilgili olarak alıcı ve satıcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından Aydın genelinde 47 geçici kurban satış yeri ve 58 geçici kurban kesim yeri belirlendi" denildi. Açıklamada ayrıca, bu alanlarda bayram süresince veteriner hekimler eşliğinde denetimlerin süreceği ve vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı ve hijyenik şartlarda gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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