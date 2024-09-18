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Aydın'da Küçükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması

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Efeler ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, küçükbaş hayvanları veba ve çiçek hastalıklarına karşı aşılayarak hayvan sağlığını koruma çalışmalarına devam ediyor. Aşılamanın önemi vurgulanırken, hayvan sahiplerinin programlara katılması tavsiye edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı uygulandı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını engelleme amacıyla mahalledeki küçükbaş hayvanlar aşılanarak salgın hastalıklara karşı önlem alıyor. Yetkililer, veba ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıkların hayvanlar arasında hızla yayılabileceğine dikkat çekerek, düzenli aşılamanın önemini vurguladı. Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bu tür uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık veriyor. Aşılama süreci boyunca üreticilere hayvan sağlığı ve hijyen konularında bilgilendirmeler yapıldı. Aşıların düzenli yapılmasının hem hayvan sağlığına hem de yerel ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını belirten yetkililer, tüm küçükbaş hayvan sahiplerinin aşı programlarına katılmalarını tavsiye etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftçilik Güncel Efeler Yerel Tarım Aşı

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