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Aydın'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Aydın'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
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Aydın Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Aydın'da kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen koruyucu ve önleyici hizmetler ile önümüzdeki dönemde sahada hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Toplantıda ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar da masaya yatırıldı.

Vali Osman Varol, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, kadınların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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