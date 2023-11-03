Aydın'da jandarmadan Siber Zorbalıkla Mücadele eğitimi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik jandarma tarafından Siber Zorbalıkla Mücadele ve Güvenli İnternet Kullanımı eğitimi verildi.

Karpuzlu ilçesinde, UNESCO "Çocukları ve Gençleri İçeren Siber Zorbalık ve Diğer Çevrim İçi Şiddet Türleriyle Mücadele" günü kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Karpuzlu protokolünün katılımıyla Şehit Şenol Akar Okulu konferans salonunda 250 Lise öğrencisine yönelik Siber Zorbalıkla Mücadele ve Güvenli İnternet Kullanımı eğitim ve seminer faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerin farklı okullarda da devam edeceği öğrenildi. - AYDIN