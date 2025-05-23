Aydın'da Jandarma Teknoloji Tanıtım Faaliyeti

Aydın'ın Söke ilçesinde tanıtım günleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, teşkilatın kullandığı teknolojileri tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Söke Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Tanıtım Faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyete katılan öğrencilere jandarma teşkilatının kullanılan teknolojik cihazlar ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, tanıtım broşürleri dağıtıldı. - AYDIN