Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Jandarma Öğrencilere Çevre Bilinci ve Hayvan Sevgisi Aşılıyor

Aydın'da Jandarma Öğrencilere Çevre Bilinci ve Hayvan Sevgisi Aşılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri, İncirliova'daki Arpadere İlköğretim okulu öğrencilerine çevre bilinci ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Öğrencilere hayvan figürlü kalem ve jandarma dergisi hediye edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri çevre bilinci ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı personelince İncirliova ilçesi Arpadere İlköğretim okulu öğrencilerine çevre bilinci ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte jandarma ekipleri 'hayvan figürlü kalem ve jandarma dergisi' hediye edilerek, ilköğretim okulu öğrencilerine geri dönüşüm, katı atık yöntemi, doğa ve hayvan sevgisini anlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Hayvan Hakları hayvan sevgisi İncirliova Jandarma Eğitim Çevre Yerel Yaşam

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });